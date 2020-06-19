Тула, , 10:35 — REGNUM Четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили 19 июня в региональном оперативном штабе.

«Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой и Щекинского района в возрасте от 40 до 82 лет. У трех пациентов в анамнезе хронические заболевания», — сообщили в оперативном штабе.

Общее число умерших пациентов с положительными тестами на коронавирус, таким образом, выросло до 75. Всего в регионе подтверждено 5802 случая заражения.

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