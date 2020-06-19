Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили 228 новых носителей коронавируса, сообщает 19 июня федеральный оперативный штаб. Это меньше, чем накануне, когда был выявлен 231 случай.

Статистически с каждым днем в Петербурге демонстрируется стабильное и плавное снижение числа вновь выявляемых случаев заражения.

Общее число фактов заражения в Петербурге достигло 21 734 случаев.

За время пандемии в Петербурге от COVID-19 выздоровел 12 171 человек, из которых 847 человек выписали за последние сутки.

Накануне губернатор Александр Беглов заявил, что главной задачей Петербург видит освобождение коек в стационарах, где сейчас находятся только больные в средней степени тяжести и в тяжелом состоянии. Почти все койки уже заполнены: градоначальник признал, что в городе закончились больницы, которые можно перепрофилировать под COVID-19.

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