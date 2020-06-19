Петрозаводск, , 10:56 — REGNUM В Карелии на 19 июня насчитывается 960 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, из них 26 новых случаев выявлено за последние сутки. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Выписаны за сутки 22 человека, общее количество вылечившихся составляет 387 человек. 2225 человек находятся на самокарантине, 106 человек — в местах обсервации

«Большинство новых случаев — это результат контактов с ранее заболевшими лицами, — рассказал глава региона. — Так, например, с сегодняшнего дня и до 26 июня включительно Олонецкой районной администрации пришлось закрыть на дезинфекцию детский сад. Там заболели две его сотрудницы. На момент открытия дежурных групп они в саду не работали: одна находилась на больничном, другая — в отпуске. С детьми они не контактировали, однако, не исключено, что у женщин могли быть контакты с другими сотрудниками дошкольного учреждения вне работы. Сейчас в детсаду проводятся противоэпидемические мероприятия».

Как отметил Парфенчиков, продолжается рост случаев внебольничной пневмонии, без выявленного COVID-19.

Всего с этим диагнозом с 1 апреля госпитализированы 659 человек (+12 за сутки), 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), в том числе один пациент — за последние сутки.

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