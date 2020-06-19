Оренбург, , 10:34 — REGNUM Острая проблема размещения и вывоза твердых коммунальных отходов в Оренбурге возникла по ряду причин, в том числе из-за ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления предусмотренных законом обязанностей по решению вопросов местного значения. Такой вывод сделала прокуратура после проверки исполнения требований законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного ведомства.

Претензии предъявлены и к работе регионального оператора — ООО «Природа». Компания не информировала мэрию как собственника земельных участков под контейнерными площадками и прилегающими к ним территориями о несанкционированном складировании отходов на них. По ряду маршрутов не выполнялся график вывоза мусора. Не принимались эффективные меры к взысканию платы с юридических лиц и оформлению с ними договорных отношений. В адрес руководства ООО «Природа» внесено представление с требованием устранить недостатки.

В отношении мэрии за ненадлежащее содержание контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий возбуждены административные производства. Еще в апреле надзорные орган потребовал привести в порядок свыше 250 площадок.

«По прогнозам, в ближайшие несколько дней город должен быть очищен от мусорных навалов», — сказали в областной прокуратуре.

Напомним, ранее в мэрии заявили, что глава города Владимир Ильиных взял на личный контроль проблемную ситуацию с вывозом мусора. В настоящее время принимаются меры по замене пришедших в негодность мешков в заглубленных баках. Планируется обновить металлические контейнеры и бункеры-накопители.

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