Москва, , 10:38 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день превысило 16,1 млн. Об этом 19 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний.

«По состоянию на 18.06.2020 проведено 16 321 964 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что в настоящее время в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию под наблюдением медиков остаются 310 456 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса сервиса «Здоровье. Mail.ru» стало известно, что прививку от гриппа в 2020 году планируют сделать 23% жителей России.