Волгоград, , 10:37 — REGNUM Испорченный верхний слой асфальта остался после репетиции механизированной части парада в центе Волгограда. Следы от тяжёлой техники появились на улицах Мира, Коммунистической, Гагарина и других, сообщает 19 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Жители города недоумевают, почему на гусеничную технику не надели специальные накладки или не привезли до места репетиции на тралах. На улицах, по которым прошли танки, реактивные системы залпового огня, боевые машины пехоты и прочая техника осталась колея и раскрошился верхний слой асфальта.

По данным Южного военного округа, к тренировке 18 июня было привлечено более тысячи участников, порядка десяти видов современной техники и раритетные автомобили. Генеральная репетиция парада ко Дню Победы в Волгограде состоится 20 июня в 10:00.