Лос-Анджелес, США, , 10:31 — REGNUM «Королевская битва» Apex Legends выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch осенью 2020 года. Об этом 19 июня сообщает издание Eurogamer.

Помимо этого, в игре появится функция кроссплея между всеми доступными платформами: PC, PS4 и Xbox One. Точная дата выхода указанных нововведений пока не сообщается.

Напомним, Apex Legneds — это многопользовательский спин-офф франшизы Titanfall в поджанре «Королевская битва». Его релиз состоялся в 2019 году.

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