Москва, 19 июня 2020, 10:30 — REGNUM Для перехвата бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Охотским морем в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31, сообщили 19 июня в министерстве обороны России.
Силы по противовоздушной обороне Восточного военного округа обнаружили над нейтральными водами Охотского моря два бомбардировщика В-52Н. Самолеты ВВС США сопровождались российскими средствами контроля. Нарушения границы допущено не было.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня российские радиолокационные станции (РЛС) взяли на сопровождение два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США над северо-восточной частью Тихого океана.
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