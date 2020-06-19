Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Пандемия коронавируса скорректировала планы жителей России на отдых, многие отпускники этим летом решили отправиться в путешествие по родным краям. Те, кто выбирает Ленинградскую область, чаще всего предпочитают останавливаться в коттеджах и гостевых домах. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Ранее Ленинградская область решила не устанавливать двухнедельный карантин для посещения ее туристами из других регионов, также, путешественникам не обязательно иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

«Ленинградская область открыта для посещения туристами из других российских регионов для индивидуальных и семейных путешествий. На сегодняшний день коттеджи, базы отдыха, сельские гостевые дома за городом загружены не менее чем на 70%. Гостиницы заполнены постояльцами на 10−15%», — говорится в сообщении.

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Самыми популярными направлениями для отдыха традиционно остаются Всеволожский, Приозерский и Выборгский районы.

Отметим, что отели и гостевые дома в Ленинградской области не прекращали свою работу в период коронавирусной эпидемии. Сейчас в области работают 845 мест для размещения туристов, в том числе, 166 гостиниц (отелей), 276 туристических баз и баз отдыха, 217 коттеджей и сельских гостевых домов.

«Путешественников ждут 15 317 номеров, которые могут принять более 65 тысяч человек», — добавили в пресс-службе.

Однако, при планировании поездки в Ленинградскую область туристам рекомендовано ознакомиться и учесть ограничения, введенные в соответствии с разделением региона на три зоны: «красную», «желтую» и «зеленую».

С 15 июня в первой («красной») зоне продолжат находиться Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор. Во второй («желтой») зоне — Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский и Выборгский районы. В третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы.

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