Стокгольм, , 10:27 — REGNUM Создатель A Way Out Юзеф Фарес представил свою новую игру под названием It Takes Two. Об этом 19 июня сообщает издание Eurogamer.

В It Takes Two геймерам предстоит познакомиться с девочкой Роуз и её родителями Коди и Мэй, находящимися на грани развода. В ходе необычного магического происшествия игроки смогут взять на себя управление членами семьи и повлиять на их отношение друг к другу.

Релиз It Takes Two ожидается в 2021 году. По словам разработчиков, её можно будет проходить в кооперативном режиме.

