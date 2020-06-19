Сухум, , 10:32 — REGNUM Уголовное дело в отношении главы «Абхазавтодора» по статье «Мошенничество» возбудили в Службе государственной безопасности Абхазии. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, подозреваемый в 2017 году предоставил тогдашнему президенту республики Раулю Хаджимбе ложную информацию, будто паводками размыло дорогу в Гудаутском районе в устьях рек Хипста и Аапста. Также были представлены фиктивные проектно-сметная документация и контракт на 20 млн рублей.

«Затем заключил соответствующий договор с Обществом, учредитель которого является вымышленным лицом, и перечислил указанную сумму. Впоследствии путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом, денежные средства были сняты», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что на время следствия подозреваемого решено взять под арест и поместить в следственный изолятор.