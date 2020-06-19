Махачкала, , 10:39 — REGNUM Дагестанская сетевая компания (филиал «Россети Северный Кавказ») оштрафована антимонопольным органом за злоупотребление доминирующим положением. Компания заплатит в сумме более 80 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе дагестанского управления ФАС России.

Ранее надзорный орган установил, что сетевая компания без уведомления отключала электроэнергию хозяйствующим субъектам. За это она оштрафовано на 76 млн рублей. Второй штраф в размере более 5 млн рублей компания заплатит за уклонение от осуществления технологического присоединения филиала «Главрыбвод» к электроэнергетическим сетям.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее за злоупотреблении доминирующим положением в Дагестане компания «Газпром газораспределение Махачкала» была оштрафована на 32,9 млн рублей. Выяснилось, что «дочки» Газпрома самовольно отключила от газовой сети шесть объектов.