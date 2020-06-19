Дальнегорск, Приморский край, , 10:37 — REGNUM Комментируя предлагаемые поправки к Конституции РФ, главный врач центральной городской больницы Дальнегорска в Приморье Сергей Юдин сказал, что в изменениях учтено самое важное, особенно что касается здравоохранения, и в частности сельской медицины.

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По словам Сергея Юдина, Конституция РФ с внесёнными изменениями будет накладывать огромные обязательства и на здравоохранение, и на муниципалитеты, и на правительства страны, регионов.

«Я за изменения в Конституцию, считаю, что это правильно, и давно надо было это сделать. Один из основных тезисов касается сельской медицины. Специалист, проживающий в сельской местности, должен иметь дополнительные льготы, привилегии по сравнению с городскими жителями, чтобы это являлось дополнительной мотивацией для эффективной и слаженной работы в сельских удалённых территориях», — цитирует главного врача ИА Дейта.

Юдин уверен, что новая редакция Конституции РФ закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи независимо от места проживания. Благодаря изменениям медицина на местах будет лучше финансироваться, что позволит решить многие проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, конституционная поправка, декларирующая, что дети — приоритет политики государства, является исключительно важной. Об этом заявила депутат Московской городской думы Елена Николаева («Моя Москва»).