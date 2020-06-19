Хабаровск, , 10:29 — REGNUM Минсельхоз Хабаровского края надеется на урожай в Китае, чтобы снизить цены на картошку. Сейчас самый народный овощ с местных ферм и огородов взлетел в цене на 20% и более.

Читайте также: ФАС обнаружила резкий рост цен на овощи в Хабаровском крае и Еврейской АО

Как сообщило ИА «Хабаров. Тудей», в ведомстве отметили, что в регионе цены на картофель взлетели на 20% и более. Рост цен, по мнению чиновников, можно будет сбить только тогда, когда первый урожай поступит из Китая.

Замминистра сельского хозяйства края Ольга Кравчук подчеркнула, что подобная ситуация происходит каждый год, цены на картофель поднимаются в мае и июне, после того как из сопредельного Китая завозят картофель, цены снижаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года, сразу после закрытия границ с Китаем из-за коронавируса, ФАС зафиксировала резкий рост цен на овощи в Хабаровском крае и других регионах ДФО. Минвостокразвития пообещало помочь субъектам федерального округа с постройкой овощехранилищ.