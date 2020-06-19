Пенза, , 10:32 — REGNUM В Пензенской области продолжается прием заявок (до 25 июня) на участие в «Фестивале граффити». Мероприятие проводят общественный молодежный совет совместно с молодежным центром «Юность» при поддержке Пензенской городской Думы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс посвящен Дню молодежи России и его главной целью является создание открытой площадки взаимодействия молодежи и государства, где молодое поколение сможет выразить свое мнение на заданную тему — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Самый лучший стрит-арт по результатам конкурса будет изображен на Олимпийской аллее в Пензе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе среди преподавателей детских художественных школ в преддверии Дня России провели фестиваль уличного искусства.

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