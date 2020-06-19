Кириши, Ленинградская область, , 10:31 — REGNUM В случае одобрения гражданами РФ поправок к Конституции страны, в Основном законе может появиться уникальная норма, которой нет ни в одном подобном документе в других странах мира. На это обратила внимание почетный учитель Ленинградской области, председатель Киришского районного комитета профсоюзов работников образования Любовь Боровских.

«Мне как учителю русского языка и литературы очень важно было увидеть, что в Конституции может появиться поправка о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Говорят, что ни в одной стране мира такого нет. А у нас будет!» — заявила Боровских в интервью газете «Выборг».

Учитель отметила, что все выносимые на голосование поправки важны, необходимы и «будут полезны для всех россиян».

Любовь Боровских призвала жителей Ленинградской области принять участие в голосовании по поправкам.

«Мы должны выразить наше отношение к закону, который окажет важнейшее влияние на наше будущее, на будущее страны», — считает почетный учитель Ленинградской области.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России пройдет 1 июля с 8:00 до 20:00 как на участках для голосования, так и на дому. Досрочное голосование пройдет с 25 по 30 июня по предварительному заявлению гражданина.