Орск, Оренбургская область, , 10:16 — REGNUM В Орске суд вынес приговор в отношении начальника отдела обеспечения материальными ресурсами акционерного общества «Механический завод» за коммерческий подкуп в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Установлено, что в 2015—2019 годах начальник отдела завода получал от представителей контрагентов за общее покровительство денежные средства. Общая сумма составила более 14 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела на имущество фигуранта уголовного дела, общей стоимостью свыше 15, 5 млн рублей, наложили арест.

Суд назначил заводчанину наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы и штрафа в размере 600 тысяч рублей. Отбывать срок начальник отдела завода будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государство с осужденного должны взыскать 12 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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