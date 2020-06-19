Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM В ночь с 18 на 19 июня, как и предупреждал Гидрометцентр, на Ленинградскую область обрушились грозы, ливни, град и порывы ветра. Удар стихии был такой силы, что в регионе было повалено множество деревьев, а из-за обрыва линий электропередачи произошел сбой в работе автомобильного и железнодорожного транспорта.

Больше всех от непогоды пострадали Всеволожский, Волховский и Ломоносовский районы. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Пожарно-спасательные подразделения принимали активное участие в ликвидации последствий непогоды. Дежурные смены помогали жилищно-коммунальным службам и жителям Всеволожского района в распиловке и уборке деревьев с проезжей части, железнодорожных путей и линий электропередачи.

«За ночь было убрано более десятка поваленных деревьев в городах Всеволожск и Мурино, а также в деревнях Старая, Плинтовка и Капитолово», — отметили в ведомстве.

Кроме того, спасатели и технические службы ОЖД устраняли неполадки на железнодорожных путях. Из-за грозы на перегоне Орехово — Сосново в работе пригородных поездов произошла задержка от 30 минут до 1,5 часа. Также ряд поездов пригородного сообщения до трех часов задержались на перегоне Мельничный Ручей — Борисова Грива. Причиной этому стало падение дерева на пути.

К пяти часам утра все поваленные деревья в районе были убраны, работоспособность объектов ЖКХ и транспортных путей была полностью восстановлена.

«Всю ночь и утром убираем последствия вчерашней знатной грозы и урагана. В общей сложности упало почти 60 деревьев. Больше всего стихия разбушевалась во Всеволожском, Волховском и Ломоносовском районах», — отметили в свою очередь в пресс-службе комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

Добавим, что, согласно прогнозу погоды УГМС по Северо-Западу, 19 июня на территории региона сохранятся ливни, грозы, при грозах порывы ветра 13−18 м/с, в отдельных районах град.

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