Тула, , 10:13 — REGNUM 20 ветеранов Великой Отечественной войны приглашены на парад Победы в Туле, который состоится 24 июня, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Парад решено провести в присутствии зрителей, но с соблюдением всех требований безопасности, в частности масочного режима

В параде примут участие 1196 человек, также в механизированной колонне пройдёт 104 единицы техники — шествие возглавят танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «катюша», следом пройдут современные образцы вооружений, разработанные оборонными предприятиями Тульской области, над площадью совершат пролет два вертолета Ми-8 и два вертолета Ми-24.

20 приглашённых на парад ветеранов Великой Отечественной войны будут находиться под наблюдением врачей, у каждого ветерана будет отдельное транспортное средство и сопровождающий. На площади уже установлены три трибуны по 67 мест каждая. Для соблюдения санитарной дистанции демонтирована часть сидений и смонтированы защитные экраны. Для соблюдения санитарной дистанции и масочного режима зрителями парада будет задействовано более 200 полицейских и 60 представителей народной дружины.