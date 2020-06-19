Магас, , 10:40 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против бывшего председателя правительства Ингушетии, который незаконно передал государственное имущество частной компании. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2017 году экс-премьер безвозмездно на 49 лет передал коммерческой организации мясомолочный комплекс, который был построен в 2014 году за счет средств федерального бюджета в размере около 804 млн рублей в рамках целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010−2016 годы».

Ежегодно этот комплекс приносил региону доходы от его аренды в размере около 19 млн рублей. Данное госимущество до настоящего времени используется компанией, в связи с чем с 2018 по 2020 годы в бюджет республики не поступили доходы от его аренды в размере более 37,5 млн рублей.

Отметим, что в период с ноября 2016 по сентябрь 2018 года должность председателя правительства Ингушетии занимал Руслан Гагиев.