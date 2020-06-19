Москва, , 10:13 — REGNUM Правительство России обязано компенсировать учителям затраты времени и сил на работу на ЕГЭ в условиях эпидемии. Об этом 19 июня было написано на странице Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» в социальной сети Facebook.

«Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что для проведения ЕГЭ «этим летом из отпусков вернут четверть российских педагогов», — призвал не забывать профсоюз. — Рособрнадзор предлагает регионам установить преподавателям дополнительные выплаты. Но это не более чем рекомендация. Профсоюз «Учитель» считает, что правительство обязано компенсировать учителям затраты времени и сил на работу на ЕГЭ в условиях эпидемии. Мы требуем выплатить компенсации за прерванный отпуск во всех регионах страны и предоставить субсидии для этого из федерального бюджета».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профсоюз сообщил, что российские преподаватели столкнулись с абсурдностью при выполнении требований работодателей.

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