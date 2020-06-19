Москва, , 10:13 — REGNUM В Москве 21 июня отметят День медицинского работника. Об этом сообщает 19 июня официальный сайт мэра и правительства Москвы.

В рамках акции поздравление медиков появится на Останкинской башне, фасаде Смоленского моста, на платформах МЦК и МЦД.

На Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах в этот день откроются экспозиции. На Трубной, Тверской и Лубянской площадях установят артобъекты, возле которых москвичи смогут сфотографироваться и выложить снимки в соцсети с хештэгом #спасибомедработникам.

Как сообщало ИА REGNUM, москвичи могут прислать сообщения со словами благодарности медикам в специальный чат-бот, их разместят на всех крупных медиафасадах столицы в рамках акции.

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