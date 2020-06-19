Курган, , 10:11 — REGNUM В Курганской области скончался второй пациент с COVID-19. Об этом сообщает «Область 45» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Официальные данные по «ковидной» обстановке в Курганской области на 18 июня 2020 года Стопкоронавирус.ру

Мужчина 72 лет из Сафакулевского района скончался в инфекционном госпитале Кургана. Однако подчёркивается, что несмотря на диагностированный COVID-19, пациент умер от сопутствующих заболеваний. То есть в официальную статистику он не внесён.

Как это произошло и с первой зарегистрированной смертью пациентки с коронавирусом. Женщина 76-ти лет, у которой был диагностирован COVID-19, скончалась от онкологического заболевания.

В официальной статистике федеральной службы Роспотребнадзора оба эти летальные случаи не зафиксированы, согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф».