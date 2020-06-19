Москва, , 10:04 — REGNUM Сегодня, 19 июня, президент РФ Владимир Путин поздравил актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезнёву с юбилеем. Ей исполнилось 75 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил искренность, обаяние актрисы и верность профессии, которой она посвятила свою жизнь.

«Вы сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и в театре», — отметил Путин и пожелал Селезнёвой здоровья и вдохновения.

Как сообщает ИА REGNUM, с 1966 года Наталья Селезнёва служит в Театре сатиры. Она сыграла в десятках фильмов и спектаклей.

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