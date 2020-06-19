Монреаль, Канада, , 10:03 — REGNUM Предстоящую игру Star Wars: Squadrons можно будет пройти в VR-режиме. Об этом 19 июня сообщает издание Eurogamer.

Помимо этого стали известны первые геймплейные подробности проекта. В Squadrons геймеров ожидают восемь космических кораблей разных классов, сюжетная кампания, призванная познакомить игроков с управлением, а также множество многопользовательских режимов — с продвинутым редактором персонажа и звездолёта.

Напомним, Star Wars: Squadrons — это новая игра по вселенной «Звёздных войн», посвящённая космическим сражениям. Её релиз ожидается 2 октября 2020 года.

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