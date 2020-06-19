Москва, , 09:54 — REGNUM Июль в России может стать таким же жарким, как и июнь. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Температура выше нормы на один градус, по её словам, ожидается в центре, на юге, в Поволжье — кроме Кировской области и Предуралья. В южных территориях России, в том числе в Краснодарском крае и в Крыму, столбики термометров смогут достигнуть отметки в +33 градуса.

Что касается Москвы, то ночью в июле температура воздуха составит +12…+17, а днём — +23…+28 градусов тепла. Осадков выпадет 94 миллиметра, но пока в столице их ожидается меньше нормы.

Небольшое число осадков ожидается и на востоке Центрального округа, на территории Поволжья — от Кировской до Астраханской области, а вот в Мурманской области и Ненецком округе их будет больше.

Прохладным июль станет для Курганской области, юга Тюменской области, а также Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтая. В пределах нормы и чуть ниже нормы по температуре июль может быть в центральных районах Хабаровского края и на севере Приморского края.

«Теплее обычного июль может быть в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, на большей части Якутии, кроме северных районов, а также в Магаданской области и на Камчатке. Выше температурной нормы возможно будет на севере Красноярского края, в Алтайском крае и в Республике Алтай. Частые дожди возможны в Иркутской области и в Забайкалье, а также на юго-западе и в центре Якутии. Мало дождей ожидается в Магаданской области, на Чукотке, на юге Камчатского края», — сказала Паршина «Российской газете».

Синоптик подчеркнула, что такие прогнозы носят предварительный характер и к концу июня они могут быть скорректированы.