Воронеж, , 09:53 — REGNUM У 39% заразившихся коронавирусом воронежцев источник заражения установить не смогли. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев на заседании оперштаба 18 июня, сообщили в пресс-службе правительства области. Как пояснил Игорь Механтьев, показатели говорят о плохом соблюдении масочного режима.

«Необходимо продолжать контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, в торговых объектах, жилых комплексах. Кроме того, для стабилизации эпидситуации считаю необходимым в ближайшие дни провести дезинфекцию ярмарок, рынков, остановок, подъездов жилых домов», — отметил Игорь Механтьев.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на 19 июня в Воронежской области заражение коронавирусом подтверждено у 5461 человека, у 203 положительные тесты были подтверждены за последние сутки.