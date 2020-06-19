Кемерово, , 09:53 — REGNUM В Кемеровском управлении Роспотребнадзора прокомментировали большое число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки.

Напомним, что в Кузбассе на утро сегодня, 19 июня, за прошедшие сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом.

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В ведомстве отметили, что, несмотря на эти цифры, вспышек заражения в указанных городах нет, а рост носит естественный характер.

«Крупных очагов нет, максимум люди по двое связаны между собой по контакту», — сообщили «Газете Кемерова» в ведомстве.