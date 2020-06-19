Москва, , 09:51 — REGNUM Уже почти 90 компаний в Москве присоединились к акции «Миллион призов», которую проведут с 25 июня по 1 июля в дни голосования по поправкам к Конституцию, сообщается на портале мэра столицы.

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Участники акции смогут получить сертификаты, бонусы и скидки, которые можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе или обменять на поощрения.

Предусмотрено 2 млн различных призов номиналом от 1 до 4 тыс. баллов. Один балл равен одному рублю. Для участие в акции необходимо направить sms-сообщение на номер 7377.

Как сообщало ИА REGNUM, дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ состоятся с 25 июня по 1 июля.

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