Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Оренбурге 18 июня суд вынес приговор в отношении бывшего начальника муниципального Управления капитального строительства. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Установлено, что в 2017 году экс-глава УКС как технический заказчик и ООО «Скиб» заключили договор по ремонту спуска к реке Урал. Общая стоимость контракта составила свыше 40 млн рублей. Подрядчик выполнил ремонтные работы некачественно, что привело к ухудшению эксплуатационного состояния спуска.

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Чиновник знал о допущенных подрядчиком нарушениях, но не принял мер по ведению технического надзора за строительным объектом и в конце 2017 года подписал акты о приемке выполненных работ вместе с другими документами. на их основании подрядчику было перечислено более 40 млн рублей.

Бывший начальник УКС осужден к лишению права занимать должности на государственной службе в течение двух лет. В законную силу приговор не вступил.

Стоит отметить, спуск к Уралу в Оренбурге является объектом культурного наследия. Лестничный марш является визитной карточкой города. Однако после ремонта в 2017 году горожане стали называть спуск позором города. Впоследствии чиновники признали, что объект нуждается в повторном ремонте. Через суд от ООО «Скиб» потребовали устранения недостатков.

Добавим, что с начала ремонтных работ в рамках проекта по городскому благоустройству набережная Урала неоднократно оказывалась в центре скандала.

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