Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Поликлинику Центральной городской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге откроют к осени 2020 года. Об этом заявил вице-мэр Дмитрий Баранов на брифинге.

По словам Баранова, город вложил в медучреждение «огромные суммы».

«У нас прямо на выданье — думаю, к сентябрю откроем», — сказал Баранов.

Поликлиника ранее должна была открыться ещё в декабре 2019 года, однако сроки регулярно откладывались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦГКБ № 1 произошла вспышка COVID-19.

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