Москва, , 09:43 — REGNUM Со 2 июня Сбербанк ввёл комиссию за переводы денег с использованием банкоматов, а также изменил тарификацию денежных переводов в sms-банке и сервисе «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Со 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в «Сбербанк Онлайн» и sms-банке. Также изменились условия по переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия при переводе денежных средств с использованием банкомата составит 1%. При этом в банке подчеркнули, что большинство клиентов используют именно «Сбербанк Онлайн» и sms-банк.