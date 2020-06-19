Чита, , 09:41 — REGNUM В день голосования за поправки к Конституции России жителям Забайкальского края можно будет проголосовать также за сохранение районного коэффициента. Как отметила председатель Федерации профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова, для того чтобы получать повышенный размер заработной платы, необходимо собрать более 100 тысяч подписей.

Напомним, коэффициент надбавок для основной территории Забайкалья равен 1,2. Для северных районов края — 1,3. У приграничных территорий Забайкалья коэффициент выше — 1,4.

Как уже сообщало ИА REGNUM, работа над поправками к Конституции началась после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Но голосование по ним пришлось перенести на 1 июля из-за эпидемии коронавируса.