Якутск, , 09:47 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 89, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявили 68 носителей коронавируса, восемь — в Намском, шесть — в Мегино-Кангаласском, пять — в Нерюнгринском, три — в Хангаласском, по два — в Алданском, Таттинском, Ленском районах и один — в Усть-Алданском.

На 19 июня в республике зарегистрировано 3486 носителей коронавируса, выздоровели 2286 пациентов, скончались 24.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерюнгринском районе Якутии госпитализировали главу Виктора Станиловского с подозрением на заражение коронавирусом.