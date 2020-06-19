Москва, , 09:54 — REGNUM Почти 15% пациентов российских больниц имеют проблемы со здоровьем из-за алкоголя. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, сообщает 19 июня РИА Новости.

Он отметил, что спиртные напитки оказывают на внутренние органы человека медленное токсическое воздействие. Это может привести, например, к внезапной остановке сердца и смерти.

«По результатам наших исследований, у 15% пациентов, которые обращаются в больницы, проблемы с алкоголем», — сказал Брюн.

Нарколог добавил, что злоупотребление спиртным усугубляет стресс и тревожность, на его фоне учащаются конфликты в семье. Брюн и его коллеги призывают сделать продажу алкоголя менее доступной, сократить время продажи, повысить цены на спиртное и запретить продавать его лицам моложе 21 года.

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