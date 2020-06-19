Тамбов, , 09:31 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Тамбовской области продлён до 26 июня, однако теперь он носит не обязательный, а рекомендательный характер. Изменения в постановление администрации области по ограничительным мерам внёс 18 июня губернатор Александр Никитин.

Внесёнными в документ изменения в Тамбовской области смягчается перчаточно-масочный режим: защитные средства обязательны в транспорте, помещениях органов власти, организаций, предоставляющих госсуслуги, и других доступных для свободного посещения и одновременного пребывания в них двух и более граждан местах. На улице ношение масок и перчаток теперь не обязательно, рекомендуется. Также рекомендуется оплачивать проезд в транспорте безналичным способом.

В регионе продолжает действие требование о соблюдении санитарной дистанции не менее полутора метра. Также граждане, прибывшие в Тамбовскую область с территорий иностранных государств, обязаны соблюдать режим изоляции, предписанный управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области. В то же время те, кто приезжает в Тамбовскую область из других регионов, теперь не обязан сообщать о прибытии властям.

Также с 19 июня в регионе разрешено посещать скверы, бульвары и набережные, а также религиозные объекты, с соблюдением указанных рекомендаций, разрешены тренировки спортсменов спортивных сборных команд Тамбовской области. Также началась подготовка к пляжному сезону.

Всего в Тамбовской области подтверждено 4210 случаев заражения коронавирусом, 2204 выздоровели, 18 скончались.