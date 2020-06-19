Петропавловск-Камчатский, , 09:30 — REGNUM За сутки, по состоянию на 19 июня, на Камчатке выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений составило 1662, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Летальных случаев в регионе за прошедшие сутки нет. Полностью выздоровели за все время наблюдений 557 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в камчатском Елизово 50 сотрудникам скорой помощи не доплатили 3 млн рублей за работу коронавирусными пациентами.