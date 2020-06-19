Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM Глава правления свердловского областного союза ветеранов ГРУ полковник Юрий Яночкин пригласил певца Филиппа Киркорова посетить Екатеринбург в день ВДВ 2 августа. Об этом написал депутат регионального Заксобрания Виктор Бабенко в Facebook.

Киркорова зовут «погрузиться в атмосферу военного братства, пообщаться «без галстуков», указано в обращении. Певца призывают выступить перед десантниками в праздник.

Яночкин убеждён, что в своём недавнем клипе Киркоров допустил ряд серьёзных ошибок и не раскрыл образ бойца ВДВ.

Как сообщало ИА REGNUM, один из последних клипов певца оскорбил уже многих десантников по всей России. Киркорову предлагали поговорить по-мужски.

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