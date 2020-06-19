Киев, , 09:25 — REGNUM На Украине вновь обновился рекорд по суточному числу выявленных заражений коронавирусом, сообщили 19 июня в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, за сутки выявили 921 случай заражения. Всего за время пандемии зафиксировали 34 984 случая заражения. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 985 пациентов, 16 033 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве скончался полковник медицинской службы ВСУ, начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда. Ему было 58 лет.

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