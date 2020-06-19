Нью-Дели, , 09:24 — REGNUM Общее количество выявленных в Индии случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на белее чем 13,5 тысяч и превысило 380 тысяч. Об этом 19 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации ведомства, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 13 586 заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их суммарное количество стало составлять 380 532.

Также сообщается, что за это же время в Индии 336 пациентов скончались от COVID-19 и потому общее число летальных исходов возросло до 12 573.

При этом уточняется, что за последние сутки в стране 10 386 пациентов вылечились от COVID-19 и теперь их суммарное число стало 204 711.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии выявили два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в течение последних суток.