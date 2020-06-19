Тамбов, , 09:20 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 19 июня в оперативном штабе региона.

«58 новых случаев сегодня: 23 мужчины, 32 женщины, 3 детей (мальчики 1,8,16 лет). Возраст взрослых от 19 до 94 лет. 2 прибыли из Саратовской области, 56 контактных с заболевшими», — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в Тамбовской области за период пандемии подтверждено 4210 случаев заражения, 2204 пациента выздоровели. 18 человек с положительными тестами на коронавирус скончались. 503 пациента остаются в больницах, 416 — с диагнозом пневмония.