Москва, , 09:22 — REGNUM С начала июня ряд медицинских учреждений, ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, планомерно возвращаются к обычной деятельности. Это предполагает проведение дезинфекции помещений и оборудования, а также пребывание сотрудников на двухнедельном карантине с последующей проверкой отсутствия инфицированности, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«Оказание плановой медицинской помощи будет теперь происходить в новых условиях, условиях еще продолжающейся пандемии.

Это обозначает, что в рамках амбулаторного звена диспансерное наблюдение должно максимально использовать технологии дистанционного мониторинга состояния основных функций, таких как артериальное давление, частота сердечных сокращений, уровень глюкозы в крови, и технологий дистанционного консультирования с возможностью коррекции терапии, что в нашей стране абсолютно возможно с учетом имеющейся нормативной базы.

Что касается стационаров, оказывающих в первую очередь высокотехнологичную медицинскую помощь, они сейчас должны перестроить свою работу таким образом, чтобы в их структуре обязательно было обсервационное отделение, где пациенты будут находиться в течение суток, максимум двух, для проверки определения факта инфицированности коронавирусной инфекцией.

Со стороны медицинского персонала требуется строгое соблюдение требований санитарно-эпидемической безопасности. Все эти меры предлагаются в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ и предполагают также регулярное тестирование медицинских работников на наличие коронавирусной инфекции.

Что касается неотложной медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, она должна осуществляться по тем же принципам, но период обсервации таких больных после проведения вмешательства должен проходить в подразделении неотложной кардиологической помощи, в специально приспособленном для этого помещении.

Оказание медицинской помощи при отсутствии ясности в отношении инфицирования пациента, должно осуществляться при строгом соблюдении санитарно-эпидемических правил», — подчеркнул Сергей Бойцов.

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