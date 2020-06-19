Москва, , 09:20 — REGNUM Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова сообщила, что долгое нахождение на солнце может быть опасно и даже противопоказано для некоторых людей, однако недостаток света может вызывать иммунодефицит.

По ее словам, загар является природным фактором, который используется в лечении многих кожных заболеваний. Загорать надо правильно, используя фотозащиту.

Специалист отметила, что с 11:00 до 16:00, когда солнечные лучи падают на землю под прямым углом, лучше остаться в помещении. При этом страдающие фотодерматозом или фотодерматитом люди должны категорически избегать прямых солнечных лучей.

Врач также добавила, что солнечный свет важен для иммунной системы, поскольку при ярком свете у человека выделяется гормон мелатонин. При его недостатке развивается временный иммунодефицит, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет инфекционную активность при температурах выше +30 градусов Цельсия. Об этом сообщили в телеграм-канале Стопкоронавирус. рф со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).