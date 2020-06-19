Санкт-Петербург, , 09:22 — REGNUM Прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность стала причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова.

Она отметила, что в феврале 2020 года Игнатьев поступил в центр в тяжёлом состоянии, при этом в минувшем году он не раз обращался за медицинской помощью. Бывший глава региона перенёс обширный инфаркт, после этого у него сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, состояние осложнялось нарушением работы внутренних органов.

«Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», — сказала Конашкова ТАСС.

Она уточнила, в центр имени Алмазова Игнатьев в последний раз попал в мае. Его жизнь старались спасти, применяя лучшие мировые препараты, используя методы высокотехнологичной помощи. Игнатьев скончался 18 июня в возрасте 58 лет.

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