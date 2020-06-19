Саратов, , 09:26 — REGNUM В Саратовской области 19 июня еще у 116 человек подтвердились тесты на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 5217 человек, выздоровели 2507 пациентов, за сутки — 111 человек. С начала пандемии скончались 40 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 26 человек, в 89 случаях — заражение из неустановленных источников, один прибыл из другого региона.

По-прежнему больше всего заразились коронавирусом лица старше 60 лет — 56 человек, трое детей в возрасте до 18 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 138,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,2 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 22 июня снимается запрет на прогулки в парках и скверах.

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