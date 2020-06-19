Москва, , 09:09 — REGNUM Министерство обороны России открыло мультимедийный раздел «В первые дни Великой Войны», где размещены ранее неопубликованные архивные документы. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В мультимедийном разделе опубликованы оперативные и разведывательные сводки генерального штаба Красной армии, сводки с фронта, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и записи из дневников.

Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны. Пользователи смогут познакомиться с записями из дневника начальника штаба третьей армии Белорусского особого военного округа генерал-майора А. К. Кондратьева.

Кроме того, на сайте размещены документы с данными Разведывательного управления Генерального штаба Красной армии и другие архивные документы.