Казань, , 09:08 — REGNUM Член Совета Федерации от Татарии, член комитета верхней палаты парламента по международным делам Олег Морозов заявил в программе «Конституция 2020» на телеканале «Россия-24», что изменения Конституции РФ направлены на сближение территорий, этносов в части культурного единства.

«Это культура огромного социума, которая складывается в том числе из этнических составляющих — национальных культур», — сказал Морозов, отметив в частности, что «Татарстан — это культурный котел, который много веков складывался из различных культур — татарской, русской и других из крупнейших конфессий».

«Эта поправка говорит об одном: мы, как государство, имеющее общую культуру, складываем ее из многообразия языков, культур, традиций, отличающихся по территориальному, по этническому и по всем иным компонентам. Когда в Конституции РФ указывается, что мы учитываем это многообразие, уважаем его и гарантируем — это и создает тот фундамент, на котором мы собираемся развиваться», — добавил спикер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии во время голосования на избирательных участках пропускная способность не превысит 12 человек.

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