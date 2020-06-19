Анкара, , 09:05 — REGNUM Турецкая газета Нurriyet проиллюстрировала статью о жене президента Украины Елене Зеленской фотографией артистки Веры Брежневой, сообщил 18 июня ресурс «Главком».

Турецкая газета поместила на передовицу постер из фильма «Восемь лучших свиданий», в котором Зеленский и Брежнева сыграли роль семейной пары.

Статья опубликована 17 июня. Газета Нurriyet выходит тиражом примерно 300 тыс. экземпляров. Позже журналисты издания исправили ошибку на своём официальном сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины рассказали, что Елена Зеленская проходит антибактериальную терапию. У неё зафиксировано воспаление лёгких средней тяжести, искусственная вентиляция не требуется.

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