Петропавловск-Камчатский, , 09:33 — REGNUM Доктор политических наук Илдус Ярулин высказал мнение, что ужасающему разгулу коррупции на Камчатке будет положен конец государством и президентом России. Политолог также посоветовал всем, кто ещё не понял, что по-прежнему на Камчатке уже не будет, не забывать о том, что Владимир Путин, даже без поправок к Конституции — президент России как минимум до 2024 года. И уже даже этого времени ему хватит, чтобы навести порядок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Илдус Ярулин «Наводить порядок на Камчатке, и не только, будут, и будут очень жестко. У Путина есть время как минимум до 2024 года. Ни о какой «хромой утке», как некоторые надеются, речи не идёт и идти не может. И всем этим коррупционным силам, решившим, что они вправе подменять собой государство, считать рыбные и прочие богатства страны своей личной собственностью, ничего не отдавая взамен, решившим, что они ничего не должны государству, региону, за счёт которого создают свои несметные богатства, стоит понять, что наступили другие времена. Даже несмотря на все их влияние».

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России в своём докладе назвала Камчатку в числе самых коррумпированных регионов страны. Доктор политических наук Илдус Ярулин полагает, что государство сейчас «вскрыло на Камчатке коррупционный нарыв» и на полпути не остановится. Эксперт убежден, что слабый и безвольный экс-губернатор региона Владимир Илюхин был заложником «игр больших людей» — крупных рыбопромышленников в том числе, которые диктовали на полуострове исключительно свои правила. Илюхин слишком уверовал в свою непотопляемость. Но то, что президент отправил его в отставку, по мнению эксперта, говорит о том, что «плохих коней на переправе меняют легко».