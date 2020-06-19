Петропавловск-Камчатский, 19 июня 2020, 09:33 — REGNUM Доктор политических наук Илдус Ярулин высказал мнение, что ужасающему разгулу коррупции на Камчатке будет положен конец государством и президентом России. Политолог также посоветовал всем, кто ещё не понял, что по-прежнему на Камчатке уже не будет, не забывать о том, что Владимир Путин, даже без поправок к Конституции — президент России как минимум до 2024 года. И уже даже этого времени ему хватит, чтобы навести порядок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Безвольный экс-глава Камчатки был заложником «игр больших людей»
Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России в своём докладе назвала Камчатку в числе самых коррумпированных регионов страны. Доктор политических наук Илдус Ярулин полагает, что государство сейчас «вскрыло на Камчатке коррупционный нарыв» и на полпути не остановится. Эксперт убежден, что слабый и безвольный экс-губернатор региона Владимир Илюхин был заложником «игр больших людей» — крупных рыбопромышленников в том числе, которые диктовали на полуострове исключительно свои правила. Илюхин слишком уверовал в свою непотопляемость. Но то, что президент отправил его в отставку, по мнению эксперта, говорит о том, что «плохих коней на переправе меняют легко».