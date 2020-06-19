Ясный, Оренбургская область, , 08:59 — REGNUM В Ясном Оренбургской области доверчивая пожилая женщина оформила два кредита и перечислила более 550 тыс. рублей мошенникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, пенсионерке позвонила неизвестная женщина и, преставившись сотрудницей банка, проинформировала, что на пожилую оренбурженку оформлен кредит на 150 тыс. рублей. Для отмены операции необходимо посетить банк и оформить кредит на сумму не менее 240 тыс. рублей. Оформив кредит и сняв со вклада 79 тыс. рублей, пенсионерка перевела все средства по реквизитам, указанным лже-сотрудницей кредитного учреждения.

Впоследствии пожилой женщину вновь позвонили с сообщением о попытке оформить на ее имя кредит. И пенсионерка снова повторила действия по оформлению кредита и переводу денег.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы в очередной раз напоминают населению о том, что не надо доверять незнакомцам, которые звонят по телефону с информацией о финансах. Необходимо уточнять сведения в банке.